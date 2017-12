Das 13h59 de quarta-feira 18-12-13 até 2h38 de sexta-feira 20-12-13, horário de verão de Brasília, a Lua que começou a minguar em Câncer está em conjunção com Júpiter, trígono com Saturno e oposição a Vênus.

Prosperar não depende exclusivamente de lançar idéias entusiastas ao futuro por ocasião do fim do ano civil, quantas vezes fizeste isso e os anos seguintes foram, na esmagadora maioria, difíceis, entediantes e reprodutores de uma mesmice assombrosa?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se prosperar dependesse de programar a mente para só pensar coisas lindas e maravilhosas…

Em nossa civilização se arraigou o costume de nos torturarmos uns aos outros com o medonho sentimento de culpa. Então, quando vêm por aí esse pessoal afirmando com um sorriso impossível estampado no rosto que nossa prosperidade depende exclusivamente de cultivar pensamentos positivos e erradicar os negativos, o que acaba acontecendo é que nos vemos novamente cercados pelo medonho sentimento de culpa, já que dominar a mente é algo muito complexo para nossa humanidade, nossas mentes ainda são um tropel de cavalos desbocados e, sobre essa realidade consumada, é impossível só pensar coisas belas, bonitas e maravilhosas, nossas mentes também registram o que de mais baixo e abjeto nossa humanidade pensa. Temos, por ventura, de nos atormentar ainda mais por isso, declarando que não vivemos a prosperidade desejada porque somos culpados de não pensar exclusivamente coisas ricas?

Pensar positivo é muito bom, mas fazer positivo é muito melhor, porque quem arregaça as mangas e faz não tem muito tempo para prestar atenção aos pensamentos.