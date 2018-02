Às 18h30 de domingo 26-5-13 a Lua que começa a minguar ingressou em Capricórnio e está em conjunção com Plutão e quadratura com Urano até 12h50 de segunda-feira 27-5-13, horário de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Júpiter em conjunção.

E agora… mais uma rodada de esforço na direção do progresso se torna propícia!

Coincide com segunda-feira, início de semana útil e logo após um final de semana para lá de intenso, em todos os sentidos e direções, pois o que apontava para abjeção ficou mais abjeto e indigno, enquanto que o que apontava para a elevação ficou mais digno e elevado, valham todas as redundâncias da explicação.

Agora, a vida comum, cada um de nós tentando progredir e um dia, todos juntos, construindo uma civilização melhor para deixarmos esse legado às futuras gerações.

Dar o melhor apesar de todos os pesares, assim se progride.

Tornar-se independente das circunstâncias, já que o mundo produz adversidades aos montes e, principalmente aqui na Terra Brasilis, progredir é considerado pecado mortal, tudo é contra, todas as leis são feitas para atrapalhar você e colocar sua presença na posição do criminoso, que deve provar a cada passo que não está aí para roubar, mas para nada além do natural, que é progredir.

Francamente, esse nosso belo e maltratado país não nos trata com o devido respeito, são milhões de leis que ninguém entende, são infinitos impostos para ninguém saber bem onde pisa e, com certeza, infringir alguma regra sem dar por isso nem ser essa a intenção.

Tudo é difícil por aqui, justamente num país onde a natureza mostra como tudo seria fácil se nos espelhássemos nela. Porém, o espelho aponta para outro lado, para o sinistro lado da corrupção, já que quanto mais difícil for compreender as regras, mais fácil se torna corromper-se.

Enfim, apesar de tudo e de todos, é propício progredir, esta é uma lei que está eternamente acima das leis mundanas.