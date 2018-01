Das 12h32 de domingo 22-9-13 até 4h14 de segunda-feira 23-9-13, horário de Brasília, a Lua que míngua em Touro está em oposição a Vênus, quadratura com Marte e sextil com Júpiter. No mesmo período, Sol ingressa no signo de Libra.

Às 17h44 de domingo 22-9-13, horário de Brasília, o Sol ingressa no signo de Libra, o equinócio de primavera no hemisfério sul e o de outono no hemisfério norte, uma das duas datas anuais em que as cores suaves, porém firmes, produzidas pelo Sol inundam de beleza os sentidos humanos e toda a natureza se regozija.

Produzir beleza é uma experiência sublime, a pista que temos a respeito de nossa suspeita de haver Algo Maior em andamento, algo que não entendemos muito bem, mas que dispensa maiores explicações, se disponibiliza para que experimentemos esse elevado estado de ser que só a entrega proporciona.

E se por ventura, neste caso má ventura, nada disso estiver em andamento em sua percepção particular das coisas, mesmo assim sua alma não está excluída do panorama de inefável beleza que se desenvolve no infinitamente pequeno e no infinitamente grande.

Nossas buscas particulares nem sempre estão bem sintonizadas com a beleza disponível, nós temos nossos próprios tormentos e distorções que são produto de nossa particular maneira de enxergar as coisas, e nos apegamos tanto a nossa visão da realidade que é possível haver algo sublime diante de nossos olhos e mesmo assim nos passa despercebido. Isso é possível e muito comum acontecer.

Porém, num momento de lucidez a alma decide tirar o véu que distorce a visão e se entregar com confiança ao que de sublime e maravilhoso está em andamento, que pode não ser nada além do que o trinado de um pássaro, uma folha caindo de uma árvore, o desabrochar de uma flor, um aroma, um instante fugidio de um raio de Sol se esgueirando entre as folhagens, do ponto de vista objetivo pode ser pouca coisa, mas do ponto de vista da alma que percebe o infinito num instante, aí sim, a beleza sublime se revela e muda a vida para sempre.