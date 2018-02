Das 8h20 de terça-feira 25-2-14 até 7h51 de quarta-feira 26-2-14, horário de Brasília, a Lua que míngua em Capricórnio está em sextil com Saturno, conjunção com Vênus e quadratura com Marte. No mesmo período, Júpiter e Urano em quadratura.

Problemas? Não te cansaste ainda de estar nesse cenário?

Que apego é esse aos problemas? Teus problemas continuarão ai enquanto continuares também estimando-os tanto, esses são teus problemas de estimação. E durma-se com um barulho desses na consciência!

Soluções, por trás de cada problema acena uma solução, mas essa requer atrevimento de tua parte. Sem atrevimento não haverá avanço, quem não arrisca, não petisca.

Esse provérbio se aplica bem à realidade, pois num buffet concorrido, se você não arriscar, não petiscará. Nesse caso, os últimos não serão os primeiros, os últimos serão os últimos mesmo e não sobrará nada além de migalhas.

É propício você se cansar dos problemas, chorar até as lágrimas secarem e esgotar todo o apreço e estima que você ainda tiver pelos problemas.

Abandona logo esse apego aos problemas, não é digno de ti te desanimares com tanta frequência, é indigno que passes tanto tempo dentro dessa limitação. O Universo é infinito, Tu és Universo.