Das 9h44 de quarta-feira 1-1-14 até 9h12 de quinta-feira 2-1-14, horário de verão de Brasília, a Lua NOVA de Capricórnio está em quadratura com Marte, conjunção com Mercúrio, oposição a Júpiter, sextil com Saturno e conjunção com Vênus. No mesmo período, Sol e Plutão em conjunção.

Buscas aqui as previsões para teu ano, mas não as encontrarás.

Te parece estranho que um astrólogo se recuse a fazer previsões para teu ano? Pois mais estranho deveria te parecer que o governo te explore com impostos pesados e não te dê nada em troca, e ainda por cima Tu existas como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Isso sim é estranho pra caramba!

Aqui não há previsões para os signos porque a alma humana atingiu o ponto da imprevisibilidade.

Que sentido haveria em prever uma catástrofe climática, por exemplo, se diante dela alguns humanos mostrariam a virtude da solidariedade enquanto outros tentariam se aproveitar dela para explorar seus semelhantes?

De que valeria fazer a previsão da catástrofe se continua imprevisível a reação humana?

Trabalha tua vida interior, isso sim, para conhecer com perfeição de que forma Tu reagirias diante de uma catástrofe, ou mesmo diante de um golpe de sorte.

Essa será a única visão que te ajudará a te orientar e conheceres de verdade teu caminho entre o céu e a terra.

Enquanto continuares buscando previsões para saber o que te acontecerá, continuarás perdendo de vista teu ser, aquele capaz de decidir o que fazer com o que lhe acontecer.