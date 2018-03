Prepare-se para mudar tudo

Às 14h03 de quarta-feira 11-4-12 a Lua que míngua ingressou em Capricórnio e está em sextil com Netuno, trígono com Marte e quadratura com Urano até 23h33, horário de Brasília.

Prepare-se para mudar os planos e estratégias no meio do caminho, pois ainda que você tenha estudado meticulosamente todas as perspectivas e possibilidades, as coisas andam bastante imprevisíveis e, por isso, surpreendentes também.

Tentar preservar o rumo acordado sem flexibilidade para se adaptar às surpresas seria uma forma de criar problemas para si.

Certa dose de persistência sempre será importante, porém, mais importante ainda é saber apreciar intuitivamente a realidade, que muda constantemente e, por isso, nunca se poderá estabelecer uma regra que se aplique a todas as circunstâncias e a todos os tempos.

Algumas vezes será melhor agir com teimosia e defender seus próprios planos e estratégias, porém, essa atitude que seria virtuosa em determinados momentos em outros pode ser absolutamente errada.

Daí a importância da intuição, que avisa com maior clareza a respeito do panorama maior em que tudo e todos acontecemos.

Neste momento em particular não seria propícia a inflexibilidade, mas, pelo contrário, seria auspicioso você aproveitar a deixa que as circunstâncias oferecerem para se reinventar o mais completamente possível.

Próximo boletim será publicado às 23h33 de 11/4/12