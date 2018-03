Pré-requisito para receber ajuda espiritual

Da 1h38 de sexta-feira 23-3-12 até 14h18 de sábado 24-3-12, horário de Brasília, a Lua Nova de Áries está em oposição a Saturno. No mesmo período, Mercúrio que retrograda reingressa em Peixes.

Para que os Seres Espirituais, sempre atentos ao nosso bem-estar e progresso, possam nos ajudar, nós por aqui temos de fazer a nossa parte.

Qual seria a nossa parte? Nada mais e nada menos do que cumprir nossos deveres de pais, mães, irmãos, filhos, cidadãos e também os deveres de sermos humanos, respeitando as espécies menos favorecidas com consciência como a nossa, cuidando perfeitamente dos animais, dos vegetais e da natureza inteira. Cumprir o dever de ajudar nossos semelhantes.

Assim, cumprindo nossa parte, os Seres Espirituais terão ampla margem para nos prestar a ajuda amorosa que nos oferecem.

Ainda mais, se nós cumprirmos o maior e mais importante dever de todos, que é o de diariamente reverenciar o Divino em nossos próprios corações, lhe rendendo o devido culto e adoração com método e devoção todos os dias, certamente aceleraremos ainda mais o processo de receber ajuda e graças de toda a Divina Hierarquia, sob cuja responsabilidade se encontra o governo deste planeta.

Só cumprindo nossos deveres criamos um campo propício para que a ajuda oferecida por Eles possa ser recebida por nós. Não adianta descumprir a parte que nos toca e ainda assim exigir que a ajuda seja oferecida, isso não vai rolar.

Em primeiro lugar cumpra com alegria o serviço desinteressado a todos os seres, sem elevar queixas nem lamentos e, depois, por agregado, você verá o quanto sua vida será facilitada também, através dos misteriosos mecanismos mediante os quais os Seres Espirituais operam.

Próximo boletim será publicado às 14h18 de 24/3/12