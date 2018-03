Poupe o fôlego

Das 17h31 de domingo 29-4-12 até 11h18 de segunda-feira 30-4-12, horário de Brasília, a Lua quarto crescente de Leão está em sextil com Vênus, quadratura com Júpiter e sextil com Saturno.

Reserve seu vigor e firmeza para assuntos práticos, evite as brigas e discussões que só serviriam para dispersar sua energia.

Você vai precisar de toda a vitalidade disponível para adiantar tarefas, obrigações e afazeres, pois a partir das 11h18 e até 20h03 de segunda-feira 30-4-12, horário de Brasília, a Lua quarto crescente ficará VAZIA, o que inutilizará seus esforços de “fazer a vida dar certo”.

Por isso, reserve toda a energia disponível, adiante as tarefas, se concentre com afinco para que tudo proceda da melhor maneira possível, evitando deixar quaisquer pontas soltas.

Se você utiliza bem este período, depois, durante a Lua VAZIA, poderá desfrutar de uma boa inércia que não se abalará com as trapalhadas que comumente acontecem.

Porém, se você se dedica à preguiça, sem responder afirmativamente a tudo que surgir agora, deixando as coisas para depois, certamente criará para si um mar de adversidades, já que o início das tarefas ficaria para o período em que a Lua estiver VAZIA.

Iniciar assuntos durante as Luas VAZIAS nunca será auspicioso, porém, continuar os que foram iniciados enquanto o período era propício, aí já é outra história.

Leve isso sempre em conta; o andamento, bom ou ruim, dos projetos e empreendimentos depende da natureza do momento em que o pontapé inicial foi dado.

Próximo boletim será publicado às 11h18 de 30/4/12