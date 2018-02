Por um domingo melhor!

Da 1h26 de domingo 23-2-14 até 6h25 de segunda-feira 24-2-14, horário de Brasília, a Lua QUARTO MINGUANTE de Sagitário está em sextil com Mercúrio e Marte. No mesmo período, Sol e Netuno em conjunção.

Evita te repetir neste domingo, inova, pois mesmo que a novidade seja pequena e aparentemente banal, essa servirá para aplacar a vontade de levar uma vida menos ordinária.

Considera com atenção teus anseios, essas imagens que fazem teu coração bater mais rápido, que estimulam esse ardor subjetivo que te faz olhar “tua vida” com valor, estimulando a coragem de manifestar o que houver de melhor em ti.

Considera com atenção esses anseios e outorga a esses valor suficiente para se converterem nas estrelas que orientam teus passos.

Faze com que hoje não seja um domingo qualquer, inventa qualquer coisa, nem que seja sair à esmo pelas ruas para que a linguagem misteriosa do Universo, as coincidências, tenham chance de te atingir.

Deixa a televisão de lado, essa perspectiva de te abandonares mental e emocionalmente a qualquer programa dominical não teria hoje bons resultados, nada de bom nem de proveitoso traria para ti nem para os que perto de ti estiverem.

Respira a natureza, observa a beleza dos pequenos detalhes, estampa um sorriso em teu rosto, caminha por aí em busca de nada, permitindo apenas que a Vida te encontre e te dê uma dica de a quantas anda teu projeto original.

À noite faz uma reflexão sincera sobre o que tiver acontecido e renova teus votos de sucesso, bem-estar e qualidade.

Na manhã de segunda-feira, se acordares antes de este período terminar, melhor para ti, e se por ventura o fazes depois das 6h25 e antes das 10h50, te cuida para começares a “semana útil” sem tensões contraproducentes nem ansiedades tolas, a Lua estará VAZIA.