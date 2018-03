Às 4h14 de sexta-feira 23-8-13 a Lua que míngua ingressou em Áries e está em oposição a Vênus, quadratura com Plutão e conjunção com Urano até 1h18 de sábado 24-8-13, horário de Brasília. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Virgem.

Gostemos ou não, neste planeta é permitido fazer de tudo, pois é isso mesmo que acontece, ou não?

Do mais sórdido e abjeto ao mais elevado e sublime, nossa humanidade transita por todos os degraus, mas se não se atreve a praticar, pelo menos passa pela sua mente, seja consciente ou em sonhos, tudo que seus semelhantes fazem, pensam e falam.

Gostemos ou não, comungamos neste planeta com aqueles que desprezamos e com os que apreciamos, compartilhamos a mesma mente e teremos de, em algum momento, decidir que orientação dar a nossa criatividade, o que resulta em incentivar a abjeção ou motivar a elevação.

Não há ninguém que esteja fora desse complexo processo de comunhão na criatividade, o somatório de todos e cada um dos pensamentos, palavras e obras de nossa humanidade compõe a média sonoramente astral em que todos, sem exceção, teremos de navegar.

Fazer a nossa parte é tomarmos a decisão e nos orientar definitivamente por ela, porque ficar no lusco-fusco, em cima do muro, isso seria uma vergonha, a indolência nossa de cada dia nos levaria a isso, a nos convencer de sermos exilados desse processo e de que as coisas acontecem porque acontecem, sem nenhuma participação nossa.

Agora sua alma está confrontada com o processo criativo que colocou em marcha e que inadvertidamente sustentou. Você gosta do que enxerga? Senão gostar, mude, se apreciar, incentive e preserve.