Das 16h09 de terça-feira 24-7-12 até 11h23 de quarta-feira 25-7-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Libra está em trígono com Vênus e conjunção com Saturno. No mesmo período, Mercúrio que retrograda em trígono com Urano.

Coloque seus lindos planos em marcha, especialmente se esses planos vêm sendo elaborados minuciosamente há algum tempo, pois a atenção e esforço concentrados nesses seriam bem recompensados iniciando movimento de realização durante este período.

Talvez não seja o caso e você não tenha planos tão elaborados assim, mas pense bem, de alguma forma, nós, que somos animais mentais, estamos continuamente armando algo lá no fundo de nossos pensamentos. Ou seja, sempre fazemos planos, mas raramente os colocamos em marcha, por diversos motivos, que não vem ao caso detalhar aqui.

Porém, agora, com mínimo de organização e levando em conta que algum plano você deve acalentar em algum lugar de sua alma, considere que este período seria muito favorável para colocar em marcha movimentos cujos resultados respondessem a um anseio elaborado, a algo intencionalmente buscado.

Ou seja, deixe o acaso, a sorte, o se entregar à fortuna, deusa caprichosa, para outro momento; neste, em particular, prefira se ater às formulações da lógica, a qual, mesmo vituperada de tanto que nos atormenta com reflexões que não queremos fazer, também é de muita utilidade, responde a uma necessidade intrínseca ao ser humano, a de não ser mero joguete de forças além de seu domínio, mas, adotando uma postura de observadora distante, a alma poder traçar planos e estratégias que a coloquem no domínio de tudo, mesmo que esse domínio seja fugaz e infrutífero a maior parte do tempo.

Por isso, agora, independente de seus planos serem grandiosos ou pequenos, elaborados meticulosamente ou apenas mais ou menos, aproveite este período para se lançar à aventura de colocá-los em prática.