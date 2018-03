Das 16h26 de segunda-feira 26-3-12 até 1h36 de terça-feira 27-3-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Touro está em sextil com Mercúrio.

Planeje e reflita, mas não ao ponto de queimar os neurônios. É melhor você fazer suas reflexões com espírito leve, sem tentar decifrar conspirações ou com a alma motivada pela desconfiança. Esses ingredientes conduziriam você diretamente para dentro do enlameado e inconsistente território das preocupações.

Nada disso! Faça suas reflexões e coloque sua mente para funcionar, essa precisa de exercício tanto quanto seu corpo físico.

Porém, a mente é inquieta e difícil de sujeitar, e se você lhe der trela para ir na direção de suspeitas paranoicas e desconfianças, saiba que será muito fácil entrar nesse território, mas muito difícil superá-lo, sua alma será consumida por essa voragem de suspeitas.

Você não quer isso, certamente não.

Então, use sua mente, tente entender o que acontece, tente ir fundo nos assuntos que mais interessarem a você, o Universo proverá a você com informações importantes para você se esclarecer.

Porém, se na tentativa do esclarecimento você mesmo boicotar sua alma atravessando suspeitas paranoicas, então do esclarecimento você irá parar no obscurecimento, no eclipse da alma.

Próximo boletim será publicado à 1h36 de 27/3/12