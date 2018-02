5-7-11 – terça-feira – Das 8h27 até 21h20, horário de Brasília, a Lua que cresce em Virgem está em quadratura com Marte e sextil com Sol. No mesmo período, Mercúrio e Júpiter estão em quadratura.

Período de crescimento, agora é quando o fermento faz seu trabalho e infla os acontecimentos.

O que vai crescer? Ora, o que você tiver colocado em marcha com suas decisões e anseios, nada mais e nada menos.

Vamos combinar: a vida procede assim, você é um ser humano e por isso tem uma margem de manobra que as outras espécias não têm, a do livre arbítrio. Isso significa que você decide o rumo que dará aos seus passos e as leis cósmicas se aplicarão a esses criando ciclos de aumento e diminuição.

Então, ficou mais fácil de entender o porquê de agora crescer o que você tiver posto em marcha?

Próximo boletim será publicado às 21h20 de 5/7/11