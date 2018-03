À 1h01 de quinta-feira 24-1-13 a Lua que cresce ingressou em Câncer e está em trígono com Netuno, quadratura com Urano e oposição a Plutão até 21h19, horário de verão de Brasília.

Deslealdade, traição, falta de comprometimento, enganos por omissão ou comissão, este é o momento pérfido de nossa humanidade, onde folga a má vontade na relação com os semelhantes.

De muitas formas, nossa humanidade não gastaria tanta energia em condições assim não fosse motivada pela idéia fantasiosa de que se descomprometendo da palavra empenhada seria assim mais esperta e levaria vantagem.

Na prática, isso nada mais é do que dar um tiro no pé, pois ela pode até ganhar alguma vantagem imediata, mas assina sua sentença de decaimento a médio e longo prazo.

Perfídia, por isso, não é apenas letra de tango, é uma circulação infame de comportamentos transformados em normalidade, que veio, ao longo de séculos, implantando um olhar desconfiado a priori nos relacionamentos sociais.

A perfídia é vitoriosa nesse estado de coisas e recompensada inclusive, pois, por exemplo, o valor de qualquer seguro que você paga socializa as fraudes, vai aumentando o valor que você, a alma boa, paga como resultado do que as almas pérfidas fraudam. Ou seja, os pérfidos celebram e você paga a conta.

Em algum momento, e neste há maiores chances para isso, sua alma será tentada pela perfídia e terá de decidir ser mais uma a alimentá-la ou uma daquelas que se levanta e faz valer os princípios, diante dos quais a perfídia foge guinchando com o rabo entre as pernas.