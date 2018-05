Das 13h31 de quarta-feira 8-6-11 até 5h14 de quinta-feira 9-6-11, horário de Brasília, a Lua quarto crescente de Virgem está em trígono com Marte. No mesmo período, Júpiter e Netuno estão em sextil.

Enquanto o grande caminho delineado pelas suas mais ambiciosas pretensões não se tornar próximo e concreto, cuide das pequenas tarefas que normalmente você acharia pequenas demais para merecer sua atenção.

O grande caminho é composto por todos os pequenos passos que, somados, resultam no objetivo que agradaria sua ambição.

Sem dar a devida atenção às pequenas tarefas, nada de grande caminho!

Todos os dias você deve lavar seus dentes, o cabelo, higienizar o veículo mais importante, que é o corpo físico.

Todos os dias você deve render culto à Vida para exorcizar a soberba de sua mente considerar-se a entidade mais importante do Universo.

Todos os dias você deve lubrificar com gentilezas os relacionamentos próximos e familiares.

Tudo que for da ordem do cotidiano deve ser assumido com plena boa vontade, com a alma ciente de que são as pequenas coisas que, juntas, compõem o grande caminho.

Use este período inclusive para adiantar tarefas, porque a este seguirá um longo período de Lua VAZIA no qual será propício descansar e despreocupar-se, só que essas atitudes não serão incentivadas pela agenda civilizada, já que o período acontecerá durante a quinta-feira 9-6-11, das 5h14 até 19h32, horário de Brasília.

Próximo boletim será publicado às 5h14 de 9/6/11