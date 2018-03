Das 9h36 de domingo 2-10-11 até 2h38 de segunda-feira 3-10-11, horário de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está em sextil com Netuno. No mesmo período, Marte e Júpiter estão em quadratura.

Pensar grande não é pecado, é fruto do potencial imaginativo de nossa humanidade, que não se conforma com limitações nem tampouco existe entre o céu e a terra para se adequar às forças da natureza.

Pensar grande é virtuoso, mas pode se transformar num inferno também, que é o que acontece quando nossa humanidade fica imaginando mundos e fundos sem nunca dar os passos concretos para que a teoria se transforme em obra consumada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora é um desses momentos em que a alma humana se coça inteira de vontade de realizar grandes obras e cada indivíduo humano poderá imaginá-las de acordo com sua inerente inclinação e espontânea qualidade.

Esse é um exercício legítimo e benéfico, mas que cria a responsabilidade de não ficar apenas nisso, ficando para cada um de nós todo o infinito caminho de realidades concretas para que a imaginação se converta em fato.

Por isso o necessário controle mental, para que a imaginação não seja mera viagem na maionese, mas que aconteça dentro do que for pertinente à capacidade de realização de cada indivíduo humano.

No caso de hoje, a imaginação será mais bem exercitada em movimento e não em casa. Saia de casa e enfrente a rua, respire ar puro ou poluído, entre em contato com as pessoas, pois é assim que a imaginação poderá ser mais bem exercitada.

Próximo boletim será publicado às 2h38 de 3/10/11