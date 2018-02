Pegando no tranco

Às 9h15 de segunda-feira 9-7-12 a Lua que míngua ingressou em Áries e está em oposição a Marte e sextil com Júpiter até 21h06, horário de Brasília.

Hora de adquirir impulso, ainda que seja no tranco!

Provavelmente, se você está inerte demais, as circunstâncias vão se ocupar de empurrar até que você adquira o impulso e tome todas as iniciativas necessárias para que a vida prossiga em seu ritmo objetivo da melhor forma possível.

Porém, neste caso não seria bom aguardar o impulso do Universo, melhor seria você tomar a iniciativa e adquirir aceleração pela própria vontade.

Se Maomé não vai à montanha, a montanha virá até Maomé, dizem os islâmicos. Isso significa que, tal qual o espírito deste momento, há coisas que devem acontecer e que de uma ou de outra forma acontecerão.

Porém, apesar de o destino poder se realizar de forma infalível, muito diferente é como as coisas acontecem com um alpinista que escala a montanha pelo seu próprio esforço e empenho, do que como aconteceriam ao mesmo alpinista que, cheio de preguiça se deita no sopé da montanha e acaba soterrado por uma avalanche vinda diretamente do topo.

Sacou?

Próximo boletim será publicado às 21h06 de 9/7/12