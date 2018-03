Pegando no tranco

Às 12h05 de segunda-feira 21-1-13 a Lua que cresce ingressou em Gêmeos e está em quadratura com Netuno, trígono com Mercúrio, sextil com Urano e conjunção com Júpiter até 1h13 de terça-feira 22-1-13, horário de verão de Brasília.

Depois de um início meio atabalhoado de semana útil a coisa agora começa a pegar, nem que seja no tranco. Pegar no tranco, eis uma descrição que provavelmente perderá sua vigência quando todos os carros forem automáticos, já que só dá para pegar no tranco carros com câmbio manual.

Enfim, a questão é, agora dá para organizar os afazeres sem nenhuma contaminação de mau humor, mas se por alguma eventualidade ainda houver qualquer assomo de irritação em você, esconjure esse estado de ânimo; não é necessário, além de ser contraproducente.

Você não precisa organizar tudo com detalhe e perfeição, por enquanto será melhor fazer muito tocando todas as frentes possíveis, sem necessidade de se focar demais em nada.

Circula a sensação de vitória e essa, mesmo não se concretizando totalmente, pelo menos agregará uma nota elevada ao seu humor e, se sua alma estiver desprovida de arrogância, certamente servirá para fazer vários avanços importantes. Porém, se qualquer dose de arrogância se agregar a essa circulação de vitória, saiba que antes mesmo de entrar no campo de batalha sua alma já terá sido derrotada, pois não é com arrogância que se vence, mas com a verdadeira humildade de quem conhece que a Vida será sempre maior do que um indivíduo.