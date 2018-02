Às 5h40 de quarta-feira 13-11-13 a Lua que cresce ingressou em Áries e está em quadratura com Vênus, conjunção com Urano, quadratura com Plutão e Júpiter até 18h58 de quinta-feira 14-11-13, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Netuno retoma progradação.

Tanta coisa deixaste para depois, tanta procrastinação! Por que? Na hora te pareceu o melhor a fazer, ou lá no teu íntimo já sabias que poderias ter te esforçado um pouco mais e assim evitarias o que acontece agora?

Pois é! Não vai ser de uma hora para outra nem muito menos de uma tacada só que todos esses assuntos empurrados com a barriga poderão ser colocados no eixo.

Porém, como o tempo não é uma coisa, mas uma experiência mental, vai que por essas coisas mágicas da vida, Tu, te empenhando e SINCRONIZANDO direito a mente, a emoção e o instrumento físico consegues resolver vários assuntos antes do fim do ano.

Sim! Porque ainda por cima tem isso, as festas de fim do ano passado ainda estão fresquinhas na memória e Tu precisas te organizar para as deste final de ano. Um ano que passou muito rápido, não passou?

Isso deve te comprovar que o tempo é uma experiência mental, porque este ano durou tanto quanto duram todos os anos, excetuando os bissextos.

Então, vai que por aquelas coisas mágicas da vida e a propiciação dos movimentos astrológicos neste período Tu possas resolver muitos assuntos simultaneamente e ainda por cima com eficiência!

Bom, a esta altura da leitura Tu nem deverias estar aqui, já deverias ter te levantado e começado as tarefas