Das 14h49 de quinta-feira 10-1-13 até 17h45 de sexta-feira 11-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua completa sua fase Nova em Capricórnio em conjunção com Plutão e Mercúrio.

As palavras que você repete estão vinculadas a conceitos que lapidam a realidade em que você se encontra.

Por isso, se você quiser uma realidade diferente daquela em que existe e ainda não tiver encontrado uma forma eficiente de mudar a atual, comece observando seu discurso e intervindo nesse.

Faça isso prestando especial atenção nas palavras que você mais repete, essas que se intrometem em todas as conversas, sejam as que você mantém com outras pessoas ou mesmo as que acontecem dentro de sua mente.

Essas palavras que se repetem insidiosamente são lapidadoras de realidades, estão vinculadas a conceitos muito arraigados e, tenha certeza, é desses conceitos que resulta a realidade em que você se encontra.

Agora é um momento propício para observar e intervir simultaneamente no discurso, mas não no de outras pessoas, no seu próprio.

Porém, ao aproveitar este momento para reinventar seu discurso você não deve esperar milagres imediatos, pois esses são infalíveis, mas precisam de tempo, de um bom tempo para demonstrar seu poder.

Geralmente, esta necessidade, que é mãe do destino, surge através do fenômeno do espelho, com sua alma se inquietando ou incomodando ao ouvir as mesmas palavras de sempre saindo da boca de alguém.

Considere isso um fenômeno do espelho, coloque sua própria alma no lugar desse misterioso outro que incomoda você com palavras, pois é sua mente a que precisa mudar o repertório e não ficar tentando fazer isso com a mente de outrem.