Os uns e os outros

Das 10h31 de sexta-feira 21-12-12 até 10h58 de sábado 22-12-12, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Áries está em quadratura com Marte. No mesmo período, Sol e Netuno em sextil.

Todos queremos uma vida mais intensa, mais verdadeira, mais vibrante, mais cheia de vida, valha a redundância da afirmação!

Alguns nos movimentamos nessa direção, afirmando sinceramente nossos anseios e nos empenhando constantemente para não apenas obter o usufruto dos desejos como também compartilhar isso com todas as pessoas com que nos relacionamos, facilitando assim o caminho pelo qual todos trilhamos, de modo que não seja tão árduo para os outros quanto foi para nós.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Porém, há muitas pessoas que só demonstram impaciência porque veem o tempo passar e a intensidade ansiada ficar na teoria. Eles e elas estão convencidos de que isso é assim por culpa dos outros, dos misteriosos outros que dificultam tudo para eles e elas. Por isso demonstram não apenas impaciência, mas uma irritabilidade que legitima que se manifestem agressivamente, empurrando, mostrando dedos e proferindo insultos por onde andarem.

Essas pessoas parecem temíveis, mas são umas coitadas, encerradas no calabouço de suas ideações não conseguem ir além da irritação para começar a fazer algo positivo em benefício delas mesmas; nem isso conseguem, quanto menos beneficiar o mundo em que existem.

De todo modo, apesar de evocarem pena e compaixão, há de se ter mínimo cuidado para não as melindrar desnecessariamente, pois suas reações desproporcionais podem, inclusive, provocar mortes. São bombas ambulantes, você não fica cutucando bombas para ver se explodem, fica?