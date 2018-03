Às 12h46 de sexta-feira 28-10-11 a Lua que começou a crescer ingressou em Sagitário e permanece em trígono com Urano e quincunce com Júpiter até 21h21, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Júpiter e Plutão estão em trígono.

Quem serão os humanos detentores da riqueza no futuro?

Neste momento a decisão se processa e estão em andamento todos os acontecimentos que definirão as riquezas, suas modalidades e o estado de fluidez da economia do mundo.

Não que tudo aconteça ao mesmo tempo neste período, mas questões importantes irão adquirndo forma, só que de uma natureza tão surpreendente e revolucionária que, à primeira vista, parecerá que o mundo empobrece e decái, o que é meia verdade.

A outra meia verdade, a mais importante, é a reorganização do fluxo de riquezas, que define também quem serão os ricos do futuro.

Você quer ser um deles?

Isso dependerá menos da natureza dos negócios que você administra e muito mais da profundidade e transcendência da revolução que você faça intimamente, promovendo normas e regras que sejam auspiciosas para o bem comum e destruam o excesso de egoísmo que tanto mal causou, já há tanto tempo que a vida humana pareceu ser destinada a isso e nada mais.

Grande parte da revolução íntima que prepara a alma para administrar riquezas futuras, materiais e espirituais, consiste em garantir uma visão tão abrangente que aquilo que pareça verdade se transforme em mentira, ao passo que a verdadeira verdade, oculta por milênios, surja esplendorosa e ardente.

Próximo boletim será publicado às 21h21 de 28/10/11