5-9-12 – quarta-feira – Das 2h38 até 15h56, horário de Brasília, a Lua que míngua em Touro está em oposição a Marte, trígono com Mercúrio e Sol. No mesmo período, Mercúrio e Marte estão em sextil.

Os avanços sociais nunca se deram como resultado da boa vontade dos governantes, mas dos protestos do povo.

Quem não chora não mama, povo que não protesta fica na miséria.

É possível que você esteja longe da circunstância de uma necessária congregação de milhares de pessoas protestando em uníssono por verdadeiras e reais melhoras de condições de vida no país em que se encontra, mas ao mesmo tempo é absolutamente possível que você esteja com as mãos na massa para protestar em relação a qualquer abuso, de qualquer tamanho, que você esteja sofrendo.

Não deixe passar em brancas nuvens, proteste com veemência, sem insultar, sem agredir, sem fazer seu interlocutor se sentir melindrado, apenas proteste com firmeza para deixar evidente que não está aí para sofrer abusos e injustiças.

Os protestos são fundamentais, sem esses, tudo continua igual pela própria força da inércia.

Outro assunto que vale a pena tocar agora é o da combinação da iminência do feriado de 7 de setembro, os hábitos cosmopolitas e o seguinte período de Lua VAZIA, que começará logo após este.

Geralmente as pessoas adiantam suas viagens na tentativa de pegar estradas mais vazias e por aí vai a história. Neste caso não haverá garantia disso e, pelo contrário, a quinta-feira 6 de setembro será totalmente de Lua VAZIA, um período nada recomendável para se lançar a uma estrada cheia de gente desorientada e agressiva.