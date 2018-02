Às 21h27 de quarta-feira 4-7-12 a Lua ainda Cheia ingressou em Aquário e está em trígono com Júpiter, sextil com Urano, trígono com Vênus e oposição a Mercúrio até 13h de quinta-feira 5-7-12, horário de Brasília.

Entre discussões e afagos, entre apitos e flautas, entre mortos e feridos, entre todas as incongruências que você, tal qual todos seus semelhantes humanos, precisa metabolizar todos os dias, acabará encontrando um tom que ajude a sintetizar as diferenças e promova harmonia.

Esse momento será fugaz, mas deixará uma marca tão profunda e vibrante que servirá para você saber, lá no fundo de seu coração, que mesmo com tudo parecendo contrário, você conquistará a felicidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este é um período que pode funcionar como catálogo, mostra todas as possibilidades e, por isso, alterna e combina simultaneamente o que você gosta com o que lhe causa desgosto, brindando com a oportunidade de você fazer valer sua fórmula de procura de felicidade.

Nada diferente é necessário para você ser feliz, você já tem todos os ingredientes em mãos, só falta você executar as combinações nas suas devidas proporções, um mistério que só os alquimistas conseguem executar e, segundo literatura do Meio Oriente popularizada por aquele que se faz chamar de O Mago, somos todos Alquimistas.

Façamos valer a obra e honremos a Vida com nossa Arte!

Próximo boletim será publicado às 13h de 5/7/12