Às 18h44 de sábado 24-3-12 a Lua que cresce ingressou em Touro e está em sextil com Netuno e trígono com Marte até 7h13 de domingo 25-3-12, horário de Brasília.

Coincide a febre civilizada (ou nem tanto) dos sábados à noite com aspectos estelares que reforçam a sensualidade, o desejo, a luxúria e paixão.

Muito bom para quem tiver companhia para se exercitar nessas qualidades, mas não tão bom para quem tiver de sair à cata de companhia para suprir tais necessidades.

Para os acompanhados, a sugestão é mergulhar com intensidade e despudor no exercício de busca do orgasmo perfeito.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para os desacompanhados, uma advertência, não se pode solucionar a temporária solidão em momentos tão intensos assim, porque a tendência é que a carência faça todo mundo enfiar os pés pelas mãos. Se isso não for problema para você, então siga em frente, mas se você sonhar com um bom relacionamento e não apenas com uma companhia orgástica casual, sugiro novamente a cautela.

No mais, sempre será bom lembrar que apesar dos pruridos moralistas de nossa civilização decadente, não se deve cobrir de culpa uma busca tão perfeita, quanto a de experimentar a beleza de um momento passional.

Próximo boletim será publicado às 7h13 de 25/3/12