Organize e adiante as tarefas

Das 17h45 de terça-feira 19-7-11 até 8h16 de quarta-feira 20-7-11, horário de Brasília, a Lua que míngua em Peixes está em trígono com Sol.

Adiante o quanto for possível as tarefas que você realizaria amanhã de manhã, porque depois deste virá um período de Lua VAZIA que durará até 11h15, horário de Brasília.

Se não for possível adiantar as tarefas, pelo menos organize e planeje tudo para aproveitar melhor o tempo desta quarta-feira que vem, passando longe da tentação de fazer render o período da manhã, porque isso seria como dar murro em ponta de faca.

Fora as tarefas, aproveite este período, enquanto estiver na vigília, para fazer valer seus pontos de vista e opiniões, mas por favor, sem tentar enfiar goela abaixo de ninguém suas idéias particulares, apenas expressando-as enquanto isso for propício e você for chamado a tanto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No mais, exercite o quanto puder sua força de vontade, o instrumento mágico que distancia sua presença do reino animal e a aproxima do divino.

Próximo boletim será publicado às 8h16 de 20/7/11