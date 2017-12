Oportunidades disponíveis

Às 13h27 de sexta-feira 14-6-13 a Lua que cresce ingressou em Virgem e está em oposição a Netuno, quadratura com Marte e trígono com Plutão até 10h05 de sábado 15-6-13, horário de Brasília.

As experiências que sua alma reconhece como oportunidades para vivenciar essa intensidade que normalmente fica retida e contida são, agora, mais disponíveis.

Porém, nada acontece de forma escancarada, tudo é velado, tudo é muito discreto, tanto que se você ficar ainda achando que nunca terá a oportunidade de vivenciar essa intensidade contida e se refestelar com a imaginação para compensar a falta, então tudo passará em brancas nuvens.

As oportunidades para experimentar a intensidade sonhada estão por aí, disponíves, mas discretas e veladas.

Essas se oferecem a você de relance e você terá de usar toda sua astúcia para revelá-las, também de forma discreta, nada de obrigá-las porque tal qual uma flor delicada, essas se fechariam ou mesmo morreriam.

Você sabe o que você precisa para experimentar essa intensidade oculta em seus pensamentos e emoções, o Universo também sabe disso e disponibiliza as oportunidades.

Neste momento acontece o jogo entre o buscador, aquilo que se busca e o do próprio ato de buscar, três diferentes situações que configuram, as três juntas, uma coisa só, a obra magnífica do Universo.