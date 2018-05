Ofereça ajuda

Às 8h48 de sábado 18-6-11 a Lua que míngua ingressou em Aquário e permanece em quadratura com Júpiter e sextil com Urano até 16h55, horário de Brasília.

Gastar um pouco menos de tempo satisfazendo assuntos particulares e um pouco mais prestando serviço ou ajuda a quem assim precisar seria a atitude mais propícia para o momento atual.

A frase anterior descreve sinteticamente o espírito de nossa época, que com muita dificuldade avança, porque a mente humana ainda resiste a abandonar o auto-centramento resultante de nossa educação e treinamento.

Todos sabemos teoricamente que o bem comum deveria estar sempre acima do bem particular, mas na prática poucas pessoas se consagram a fazer disso sua forma de vida. Porém, só elas são essenciais no momento atual da história de nossa humanidade, todo o resto engrossa as fileiras que por omissão ou comissão criam demoras e obstáculos para que o mundo melhor tão sonhado se transforme em realidade consumada.

Pois bem, este momento é astrologicamente propício para todas as almas que intuam ser necessário ajudar alguém e se atrevam a fazê-lo.