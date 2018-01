O vasto mundo das idéias

Às 17h30 de quarta-feira 18-1-12 a Lua que míngua ingressou em Sagitário e está em trígono com Urano e quadratura com Vênus até 3h47 de quinta-feira 19-1-12, horário de verão de Brasília.

O mundo das idéias é, pela sua própria natureza, mais vasto e sofisticado do que o mundo onde essas idéias precisam ser realizadas.

Por isso é difícil fazer com que a conta feche, sempre serão mais idéias do que oportunidades de realizá-las, ou mesmo mais do que sua capacidade de concretizá-las.

Isso é natural, são mundos de estruturas diferentes. Porém, uma coisa é importante, há de se fazer sempre o supremo esforço de não se perder nesse mundo das idéias, que encanta demais, mas dispersa também.

O perigo é, por isso, atual, inerente a este período, no qual idéias tão interessantes e encantadoras podem surgir que façam você perder o fio da meada de tudo que estava prestes a ser realizado.

Anote suas idéias, isso sim, mas não deixe de continuar se esforçando para concretizar tudo que estava em andamento.

Evite conversar demais, pois o encanto das idéias é compartilhado por todos. Não admira, por isso, que haja essa tendência a se dar o dito pelo feito com a maior naturalidade do mundo!

Evite conversar e principalmente evite participar do ciclo viciado das fofocas, que é a forma mais perversa de se sustentar fantasias sem nenhum compromisso de realizá-las, já que através das fofocas as pessoas se permitem falar das outras com uma autoridade que nem sequer elas têm a respeito de si mesmas.

Próximo boletim será publicado às 3h47 de 19/1/12