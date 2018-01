O valor dos obstáculos

À 1h46 de terça-feira 29-10-13 a Lua que míngua ingressou em Virgem e está em oposição a Netuno, conjunção com Marte, trígono com Plutão e sextil com Mercúrio e Saturno até 3h24 de quarta-feira 30-10-13, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Saturno em conjunção.

Agradece de imediato quando surgirem as primeiras circunstâncias que normalmente seriam alvo de tuas críticas e de tuas especulações a respeito de o quanto as coisas andam difíceis, de o quanto este mundo em que existes deveria desaparecer e por aí vai a linha de raciocínio…

Agradece de imediato o aparecimento dos obstáculos e distorções, são essas as condições que te colocam no caminho de fazeres os devidos ajustes para que não percas de vista teus sonhos.

Não! A Vida não te castiga, não é assim que as coisas funcionam, se por ventura tua alma está convencida de que aqui na Terra tudo é castigo, tenta antes de tudo exorcizar esse equívoco, pois aqui é o lugar de teu aprimoramento na ciência de te aproximares do Divino, e o Divino não castiga nem recompensa, está além disso.

As distorções continuarão acontecendo enquanto não fores capaz de enfrentar todas as verdades e construíres uma existência o mais próxima possível da honestidade, da sinceridade, mas sem que essa te torne cruel com teus semelhantes, pois não será apontando as falhas alheias que descobrirás tuas verdades, mas perdoando as imperfeições, as tuas inclusive.

Aqui na Terra há um instrumento que serve exatamente para o que precisares, para cada necessidade há uma solução, para cada pessoa há uma alma que pode acompanhá-la e complementá-la, há perspectiva de libertação para tudo e para todos.

Contudo, tudo dá trabalho, isso sim! Dessa ninguém escapa, nem ricos, nem pobres, nem belos, nem feios, todos hão de trabalhar e se esforçar, a aproximação à perfeição Divina não acontece ao acaso nem automaticamente, precisa que pratiques todos os dias e te aperfeiçoes todos os dias.

Por isso, agradece de imediato quando surgirem as primeiras adversidades, se Tu as tratares com o devido respeito elas te dirão o que precisas ajustar, e ao ajustá-lo a alegria retornará.