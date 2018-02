O tamanho de sua liberdade

À 1h22 de terça-feira 12-6-12 a Lua quarto minguante ingressou em Áries e está em conjunção com Urano e quadratura com Plutão até 18h29, horário de Brasília.

Sua liberdade é do tamanho de sua capacidade de lutar vigorosamente para preservar sua liberdade.

Contudo, essa frase, apesar de descrever uma verdade absoluta, ao ser interpretada parcialmente se transforma na perspectiva de você lutar pensando que defende a sua liberdade, mas na verdade luta alimentando o sistema que a coíbe.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Me permita explicar, perante um governo corrupto, ou uma família de moral falsa, ou um ambiente distorcido de trabalho, somadas essas condições a um cansaço abissal que você sente, acaba essa mistura em tomar atitudes violentas que, à primeira vista pareceriam ser a digna luta de preservação de sua liberdade, mas que criam resultados contrários, alimentam a ideologia de que mesmo corrupto, o governo deve existir para dominar as massas; alimenta também a percepção de que mesmo falso, o moralismo excessivo das famílias age com severidade porque as pessoas precisam disso.

Ou seja, se você quiser verdadeiramente lutar para preservar a liberdade de ser e decidir criativamente sua própria vida, terá de parar imediatamente de lutar contra algo ou alguém e começar a lutar a favor, disseminando ao seu passo a influência de tentar sempre uma via pacífica e positiva de demonstração do seu valor.

Eventualmente haverá necessidade de se livrar de algum tropeço, isso é claro, não se pode ser manso o tempo inteiro.

Porém, se você mostra os dentes sistematicamente e violenta indiscriminadamente tudo que lhe parecer estar do lado da repressão e da corrupção, então sem percebê-lo você irá se transformando no monstro que imagina ser seu adversário.

Ah, sim! Talvez você me critique por escrever coisas assim no Dia dos Namorados, mas francamente, se você depender de uma data comercial para irradiar amor, então estamos todos perdidos.

Próximo boletim será publicado às 18h29 de 12/6/12