O sonho é você, amanhã

Às 14h35 de terça-feira 19-6-12 a Lua Nova ingressou em Câncer e está em trígono com Netuno, quadratura com Urano e oposição a Plutão até 7h16 de quarta-feira 20-6-12, horário de Brasília.

Nós nos transformamos naquilo que sonhamos, nada além, nada aquém.

Contudo, há uma armadilha nessa afirmação, uma que a inércia nossa de todo momento estende, aproveitando-se das entrelinhas ocultas. Essa armadilha consiste em se convencer de que seria apenas necessário sonhar para tudo acontecer, sem maiores esforços e lutas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pois sim! Fique sonhando e acabará acontecendo só isso, um lindo sonho nunca realizado, que infalivelmente se converterá em decepção.

Sonhar é imbuir-se de energia divina, suficiente para fazer o corpo e a personalidade servirem de instrumento para a realização, mas esta precisa ser batalhada, superando tropeços e fazendo valer a todo instante, por meio do exemplo, a confiança no valor do sonho sonhado.

Lindos sonhos podem ficar apenas nisso, em lindos sonhos, e por isso passarem inadvertidos, já que é impossível compartilhar sonhos que não se realizam.

A magia não consiste tanto em sonhar, mas em esforçar-se para compartilhá-los através de obras consumadas.

Sonhe, mas coloque mãos à obra também!

Próximo boletim será publicado às 7h16 de 20/6/12