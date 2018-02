Das 21h15 de segunda-feira 13-5-13 até 9h15 de quarta-feira 15-5-13, horário de Brasília, a Lua que cresce em Câncer está em quadratura com Urano, oposição a Plutão e sextil com Marte e Sol.

Nem sempre o que começa mal termina pior, às vezes a virada de jogo se dá de forma positiva e benéfica, e isso não é tão raro de acontecer, a despeito de o pessimismo apregoar o contrário.

Interessante notar aqui que as pessoas mais pessimistas são as que mais se revoltam quando leem qualquer frase que as faça lembrar das péssimas previsões que elas mesmas fazem em seus pensamentos. Pura projeção e transferência do que elas mesmas pensam, enxergam pessimismo em qualquer frase realista. Bem diferentes daquelas que cultivam pensamentos serenos, que conseguem ler quaisquer afirmações, destilando dessas só o que pode lhes interessar e nada mais.

Porém, voltando ao tema desta coluna, nem sempre o que começa mal termina pior. Por isso, atenção a este período, cujas reviravoltas, apesar de incômodas no início, se deixadas funcionar de acordo com suas naturezas inerentes poderão mostrar uma forma diferente de encarar os assuntos do seu interesse, com certeza apontando algo mais útil e propiciador de progresso.

A emoção inicial vai confirmar ou negar esta proposta que, evidentemente, não poderia contemplar todos os seres humanos do planeta.

Por isso, verifique você o sentimento inicial, aquele milésimo de segundo mediante o qual você é capaz de avaliar emocionalmente a situação que aparenta ser adversa, pois essa medida poderá confirmar o que o provérbio avisa, há males que vêm por bem.

Se isso ocorreu, então, estampe o sorriso na cara e continue em frente, ciente de que a maré vai virar ao seu favor.