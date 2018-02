O quebra-cabeça

Às 5h26 de sábado 15-2-14, horário de verão de Brasília, a Lua ainda CHEIA ingressou em Virgem e está em oposição com Netuno, sextil com Júpiter, trígono com Plutão e Vênus, sextil com Saturno até 2h04 de segunda-feira 17-2-14, horário de Brasília. No mesmo período, Sol e Mercúrio em conjunção, Mercúrio e Marte em trígono.

Observa tua vida como se fosse um quebra-cabeça, Tu tens à tua frente todas as peças, não falta nenhuma, só te falta o desenho para te guiar na montagem das peças e que tudo fique em seu devido lugar.

Esse desenho não veio, nem tampouco veio o manual de como administrar tua própria vida, Tu sabes que precisas fazer algo, mas de tão complexo que se desenha o panorama, teu corpo boceja e desiste antes mesmo de ter feito alguma coisa. Isso não é digno de ti, é melhor renunciar a essa preguiça, que só será legítima quando tua alma estiver cansada pelo que fez e não pelo que não tiver feito.

Agora observa, teus relacionamentos são peças desse quebra-cabeça, teu trabalho, teus afazeres domésticos, teus sonhos, teus anseios, tuas frustrações, teus desejos inconfessáveis, teus desejos manifestos, o que ocultas de ti, o que escancaras, todas são peças desse quebra-cabeça que te cabe montar, mesmo que ainda não tenhas o desenho final que te serviria de orientação. Nem isso é disponível, mas é melhor aceitar que essa deva ser uma das regras do jogo, analisar e observar cada peça, cada ingrediente, para verificar de que forma se encaixam, porque, convenhamos, tudo se encaixa. Afinal, Tu estás no centro, tudo que te agrada e tudo que te desagrada converge em ti, Tu és o sentido daquilo que chamas de “tua vida”.

Agora observa novamente, está tudo bem, mesmo quando está tudo mal. Afinal, é “tua vida”!

De vez em quando o desenho final do quebra-cabeça se tornará claro em teu coração, mas essa clareza durará apenas um milésimo de segundo.

Busca essa clareza; te dou uma dica, ela se tornará mais evidente ainda quando cumprires todos teus afazeres com alegria e desprendimento, pois enquanto estiveres prestando o serviço que é de tua competência no mundo, o quebra-cabeça começará a fazer sentido, as peças se encaixarão umas nas outras.