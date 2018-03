O principal obstáculo

Das 15h20 de segunda-feira 19-9-11 até 13h35 de terça-feira 20-9-11, horário de Brasília, a Lua que transita por Gêmeos está em quadratura com Mercúrio e trígono com Netuno, além de completar a fase quarto minguante.

As pessoas ativamente ciumentas são as mais propensas a praticar aquilo que elas abominam e julgam severamente nas outras, a traição emocional ou sexual.

As pessoas ativamente desconfiadas são as mais propensas a empenhar palavras que depois não cumprirão ou distorcerão, dando o dito pelo não dito, ou pelo mal dito.

Quando será que nossa humanidade aprenderá a perceber o óbvio? Num mundo de pessoas egoístas, cujo principal traço é não conseguirem enxergar um palmo além delas mesmas, o que elas vêem nos outros nada mais é do que o reflexo delas mesmas, o que em Psicanálise se chama de Transferência.

Este é um momento da história da civilização em que a prática sistemática do egoísmo é o grande obstáculo para o progresso e bem-estar de todos, pois o que está em pauta é o estabelecimento de vínculos de cooperação e solidariedade, a base de bons relacionamentos e com esses o fundamento de uma sociedade justa.

O egoísmo é a antítese desta possível evolução, porque é na prática o jeito com que as pessoas impedem a si mesmas de estabelecer relacionamentos, já que é impossível relacionar-se sem enxergar além do próprio nariz. Paradoxalmente, são estes egoístas os que mais andam gritando aos quatro ventos seus lamentos de solidão e seus sentimentos de serem vítimas do mundo.

Agora você terá a oportunidade de medir com sinceridade seu próprio egoísmo e a tarefa subsequente que isso evocará para você fazer com sua própria alma o que for necessário e, assim, superar o que emperra a possível evolução do mundo.

Próximo boletim será publicado às 13h35 de 20/9/11