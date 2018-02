O oposto da sensação normal em relação ao Tempo

Das 22h13 de segunda-feira 25-7-11 até 12h35 de terça-feira 26-7-11, horário de Brasília, a Lua que míngua está em trígono com Saturno.

Nada deixe para depois, agora é um desses raros períodos em que o tempo pode render muito.

Normalmente você experimentaria a sensação inversa, de ter mais tarefas e obrigações do que tempo disponível para dar conta delas.

Por isso, vai valer a pena você se organizar minimamente e em vez de perder o trem do destino navegando nas asas moles da preguiça, faça diferente e empreenda todas as tarefas e obrigações que você anda protelando desde sempre. É agora que você pode terminá-las e com bastante margem de sucesso.

Vai perder essa oportunidade?

Próximo boletim será publicado às 12h35 de 26/7/11