O músculo dorme, mas a ambição vigia

25-3-12 – domingo – Das 7h13 até 19h02, horário de Brasília, a Lua que cresce em Touro está em trígono com Plutão e conjunção com Júpiter.

Os músculos podem até descansar, porque é domingo, mas a ambição humana está em plena efervescência e isso a tira do descanso e a tensiona para, pelo menos, imaginar o que fará durante a semana para avançar um pouco mais no terreno dos lucros, do bem-estar vinculado aos recursos materiais.

Nada de errado com isso, nunca! O progresso material é legítimo, mais ainda se acompanhado devidamente do progresso espiritual, o que é raro acontecer, mas afinal, estamos aqui penando até conseguirmos entender que, ou os dois progressos acontecem juntos, ou o progresso que acontecer será sempre capenga.

Neste momento a ambição humana está atiçada, instigada em parte pelas notícias ruins, mas outra parte porque não dá a mínima às notícias e continua sonhando com as melhorias que supõe merecer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Isso é bom, mas lá se vai ao inferno o descanso dominical!

Quem por ventura estiver trabalhando ou fazendo algo útil, além de se jogar no sofá a ler ou assistir TV, esse aproveitará melhor a onda deste momento.

Próximo boletim será publicado às 19h02 de 25/3/12