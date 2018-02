O mundo… Ah! O mundo!

Às 10h50 de segunda-feira 24-2-14 a Lua que míngua ingressou em Capricórnio e está em sextil com Netuno, quadratura com Urano, oposição a Júpiter e conjunção com Plutão até 8h20 de terça-feira 25-2-14, horário de Brasília. No mesmo período, Vênus e Saturno em sextil.

Faze a tua parte e progredirás, mas considera com atenção que as circunstâncias que o mundo político e econômico andam produzindo são adversas e, por isso, terás de redobrar cuidados e inventar estratégias inovadoras, além de, evidentemente, te munires de uma dose redobrada de paciência, pois as coisas demorarão mais do que pensavas.

Progredirás, porque já o estás fazendo, só não enxergas os resultados concretos porque o cenário é desorientador e anda todo mundo temendo o pior. Quantas vezes nossa humanidade esperou o pior e o pior sempre a decepcionou!?

Progredirás também na aproximação mais eficiente aos assuntos particulares, que precisam de ajustes, faze esses tendo em mente que precisas de bons relacionamentos tanto quanto de progredir materialmente.

Se o mundo anda desorientado, mais uma justificativa para te encerrares em teus assuntos, pois o momento é auspicioso para isso, levando em conta que, quando saíres de ti, teus assuntos tenham em seu ventre a idéia de beneficiar outras pessoas além de ti.

Aquilo que fazes exclusivamente para ti é o que atrela tua presença à desorientação geral do mundo, que chegou onde chegou pelo mesmo motivo.

Deseja que teu progresso beneficie o maior número possível de pessoas, esta será tua proteção.