O método de aproximação

Às 17h40 de segunda-feira 5-11-12 a Lua que míngua ingressou em Leão e está em quadratura com Saturno e trígono com Mercúrio e Urano até 3h44 de terça-feira 6-11-12, horário de verão de Brasília.

O mundo que chamamos de espiritual, por falta de nome melhor e mais específico, só pode se aproximar de nós até certo ponto.

Para o encontro acontecer, nós também devemos fazer nossa parte, que consiste em cumprir diariamente todas nossas obrigações, com alegria e boa vontade, assim como também exercer nossos papéis da melhor forma possível, de pais, mães, irmãos, irmãs, cidadãos e seres humanos no mundo inteiro, tentando fazer o bem à maior quantidade possível de pessoas, sem nunca prejudicar ninguém intencionalmente. Porém, o mais importante de tudo é, diariamente, meditar que o espírito divino nos dá a vida no fundo de nossos corações.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Isso resolve a parte que nos toca e, assim, o encontro acontece.