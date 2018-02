Às 11h18 de quinta-feira 7-6-12 a Lua que míngua ingressou em Aquário e está em sextil com Urano e trígono com Vênus até 11h49 de sexta-feira 8-6-12, horário de Brasília. No mesmo período, Sol e Marte em quadratura.

Para quem simplesmente queria desfrutar de um feriadão sem problemas e no maior sossego devo afirmar que o mar não está para peixes, ou seja, que dependendo do espírito do tempo que circula cosmicamente não haverá facilidade alguma para criar esse clima de sossego.

Suspeito que, pelo contrário, estradas cheias de motoristas infernizando a vida alheia com seus lances egocêntricos e perigosos devem ser a tônica deste momento. É muita energia para pouco espaço!

Uma boa maneira de aproveitar este momento seria trabalhar e suar, ou se trabalhar seria pedir demais pelo menos suar bastante por meio de exercícios físicos para queimar a adrenalina que sobra e, por isso, essa não servir para infernizar a vida dos semelhantes.

Porém, para quem não há feriados e precisa trabalhar, o enfado inicial se converterá em alegria, já que não haveria nada melhor a fazer com este momento tenso do que convertê-lo em força de trabalho e produzir tudo que em outros momentos não foi possível, já que não havia concentração suficiente, havia pouca boa vontade e até as circunstâncias não eram propícias.

E lá se vai a agenda de nossa civilização ao brejo novamente!

O que importa isso?

Interessa muito mais que sua presença se sintonize com a agenda cósmica do que continuar presa e limitada por seguir obrigações que não mais amparam ou promovem seu bem-estar, agindo em sentido contrário.

Próximo boletim será publicado às 11h49 de 8/6/12