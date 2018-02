O lado obscuro da Alma

Das 21h22 de sexta-feira 30-11-12 até 10h01 de sábado 1-12-12, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Câncer está em trígono com Saturno, oposição com Plutão e Marte.

Olha aí o mau humor!

Esse lado obscuro da alma que se acha, que está sempre cheio de pretensões e que se convence de os semelhantes serem obstáculos que deveriam ser destruídos, como num videogame, mas ao não se atrever a levar esse desejo até as últimas consequências na realidade dos fatos, acaba a alma sendo tomada por esse estado de fervor contido, que é o mau humor.

Assim, o humano mal humorado passa de algoz a vítima e dessa forma se relaciona com o mundo através de suas ideações, se convencendo de haver uma espécie de conspiração contra si e que, por isso, nada mais justo haveria do que contaminar tudo com o mau humor.

Ainda por cima, também a inteligência pode servir ao comando do mau humor, agregando planos e intenções nada luminosas, que durante este período podem se desenvolver com soltura, mas com resultados nada agradáveis para ninguém, nem sequer para o humano mal humorado que supõe obter qualquer tipo de prazer no desempenho de suas estratégias nefastas.

Este é um daqueles momentos em que melhor seria ir logo dormir para que o mundo se esqueça de nossas presenças e, talvez, em outra dimensão, alhures, esse peso que a alma carrega se torne mais leve.