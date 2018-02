O jardim dos caminhos que se bifurcam

21-9-12 – sexta-feira – Da 1h06 até 18h, horário de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está em sextil com Mercúrio, oposição a Júpiter e trígono com Vênus.

A mente emocional é um jardim de caminhos que se bifurcam em outros, que se bifurcam em outros, que se bifurcam em outros, que teimosamente continuam se bifurcando e em cada bifurcação, e como causa dessa, a alma se alegra ao encontrar possibilidades inusitadas.

Porém, com tantas possibilidades e oportunidades acaba faltando um foco que reúna todas elas e lhes outorgue solidez para se sustentarem ao longo do tempo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por isso, neste momento será possível experimentar esse ar de renovada esperança ao se deparar com um jardim de infinitas possibilidades, suas idéias sendo bem aceitas, suas propostas também, você também recebendo propostas interessantes, criando ânimo para enfrentar o futuro com entusiasmo. Porém, é só isso por enquanto, não há foco para que o que for iniciado agora se torne estável nos próximos tempos.

Nesse sentido, a melhor maneira de aproveitar este período não seria confiando em que o que for prometido agora se sustentaria ao longo do tempo, mas encarando o ânimo renovado que é produzido pelas propostas como um meio de renovar o contato alegre com a vida, e só isso, o que não é pouca coisa não.

Ânimo renovado é uma boa base para criar perspectivas cada vez melhores, não apenas para você em particular, mas também para todas as pessoas que fizerem parte de seu círculo de influência.