Às 14h04 de sexta-feira 13-6-14 a Lua CHEIA ingressou em Capricórnio e está em oposição a Mercúrio, sextil com Netuno, conjunção com Plutão, quadratura com Marte e Urano, sextil com Saturno, trígono com Vênus e oposição a Júpiter até 3h35 de domingo 15-6-14, horário de Brasília. No mesmo período, Marte e Plutão em quadratura.

Tu és o humano que sofre porque não suporta a lucidez. Ajoelha-te e oferece teu coração, enxerga os ideais de perfeição e contempla a distorção que te limita.

Tens de fazer muitas coisas, tantas em tão pouco tempo…

Ajoelha-te e implora ao tempo que mude sua manifestação e, pela glória de participar no Espírito Universal, que seja o espírito de fazer a atividade mais importante do que o próprio fazer.

Ao fazer, então, faze tudo com espírito, pois no espírito de fazer far-se-ão todas as possibilidades e ideais, mesmo que das tuas mãos pareça sair nada. Pelo menos, uma coisa é segura, o tempo não te parecerá mais tão pouco.

Tu já és livre agora, não precisas continuar dando voltas e experimentando caminhos para te libertar. De que afinal te libertarias? Uma vez que percebas o Espírito Universal nada mais haverá para te oprimir.

Transfigura-te, os caminhos estão abertos e gravados em tua alma, não precisam ser repetidos nem comentados.

Silêncio. Faze o que deve ser feito.

Usa teus recursos para te aproximar do que considerares mais elevado, observa o caminho que percorres até lá, te ajoelha diante da contemplação grandiosa, e transfigura-te.

Silêncio, só há uma coisa a ser feita, fazer o que deve ser feito.

Eleva a matéria do teu corpo ao ser interior que verdadeiramente és.

Eleva tua consciência do ventre ao coração.

Consagra-te a ser quem verdadeiramente és.

Purifica-te, a qualquer momento terás de descer ao inferno novamente e tua única proteção será a de estares purificado, pois sem pureza, Tu, o ser humano que sofre porque não suporta a lucidez, não serias útil nem no céu nem no inferno.

Não sabes o que a pureza é? Pureza é estar livre de limitações. Ainda não entendes? Impuro és porque prisioneiro de tua própria mente.

Localiza onde fica teu inferno pessoal, pois aí mesmo encontrarás o inferno universal e, por isso, ao ajudar teus semelhantes, te ajudarás também.