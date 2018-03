Das 16h53 de sexta-feira 9-3-12 até 0h10 de domingo 11-3-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Libra está em conjunção com Saturno.

É propício você se arrumar como se durante este período fosse acontecer o evento mais importante de sua vida.

Independente de você não ter nada programado ou mesmo que no final da sexta-feira ou do sábado você não tenha feito nada demais, mesmo assim se arrume como se neste período você fosse sair na capa da revista mais importante do mundo.

Arrumar-se, usar roupas boas, cortar o cabelo, ocupar-se com a estética, todas essas parecem atividades fúteis, mas não o são, guardam em seu ventre uma importância menosprezada.

Acontece que no exercício de você se arrumar e preparar para algum grande evento, você também acaba criando as condições energéticas para que esse se torne real.

Pode ser que o efeito não seja imediato, porém, é infalível.

A tentação será continuar com o mesmo jeito largado de tantos outros dias, mas pense, como você se sentiria se de repente sua presença fosse abduzida e aparecesse com esse jeito largado e de pouca higiene num lugar onde todo mundo estivesse tinindo? Certamente seria um vexame!

Volto a dizer, à primeira vista pareceria fútil ocupar-se com algo de aparência tão banal, mas o exercício cria uma condição energética que atrai o que esteja sintonizado com ela.

Você vai gostar do resultado de se arrumar bem. O primeiro resultado, o imediato, será o de se sentir melhor com sua própria alma. O segundo resultado, de consequências infalíveis e talvez distantes, será o de criar um vórtice energético para você atrair grandes coisas.

Próximo boletim será publicado às 0h10 de 11/3/12