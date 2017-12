O craque e a equipe

Às 12h23 de quarta-feira 11-6-14 a Lua ingressou em Sagitário onde completará sua fase CHEIA em quadratura com Netuno, sextil com Marte e trígono com Urano até 1h11 de sexta-feira 13-6-14, horário de Brasília. No mesmo período, Vênus e Saturno em oposição.

Quando os ares de superioridade que teus parcos conhecimentos a respeito da Vida te concedem se transformarem na humilde compreensão de que o verdadeiro conhecimento deriva do trabalho de inúmeras almas pensantes, então terás posto teus pés num caminho real.

Quando a vontade de impor tuas opiniões e conclusões a outras pessoas se transformar na compreensão de que tuas próprias conclusões são válidas, mas não definitivas e nem tampouco as exclusivas descrições da realidade, então tua alma terá feito amizade com o tempo, que te brindará com outras respostas.

Quando detiveres a voragem de tuas críticas e te abstiveres de tentar destruir o que desprezas ou manipular pessoas e acontecimentos para satisfazer teus caprichos, então teus pensamentos se tornarão lúcidos e conhecerás o significado de concentração, o exercício que te encaminhará a compreender que o que é bom para a maioria é, em última instância, também bom para cada indivíduo.

Desenvolve todos os dias uma maior capacidade para mentalmente enxergar o panorama mais abrangente possível da realidade, te treina no entendimento de conceitos abstratos, não fujas do esforço de estudar temas difíceis.

A abstração te fará enxergar panoramas amplos e, assim, perceberás que o importante não é o craque, mas a equipe que joga unida.