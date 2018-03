O corte da Lua VAZIA

15-9-11 – quinta-feira – Das 14h11 até 16h26, horário de Brasília, a Lua que míngua em Áries está VAZIA.

Este período corta a quinta-feira útil no meio e oferece um respiro, mas só para aqueles que sabem ter domínio sobre suas personalidades e respondem com lucidez ao apelo do tempo cósmico.

Todos os outros, sempre encerrados em suas bolhas existenciais conduzidas pelo ritmo produtivo, verão neste corte ao meio da quinta-feira o terreno fértil para as trapalhadas e desatinos.

Todo período de Lua VAZIA é propício ao descanso e à despreocupação, um respiro oferecido pelo Universo com sua habitual graça. Porém, os humanos aqui na Terra não acham engraçado assumir a boa vontade de deixar de lado negócios e reuniões importantes, pelo contrário, se enfadam com isso. O resultado é esse mundo civilizado como o conhecemos.

Próximo boletim será publicado às 16h26 de 15/9/11