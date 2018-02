Das 0h54 de quinta-feira 13-9-12 até 2h15 de sexta-feira 14-9-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Leão está em sextil com Júpiter e Saturno. No mesmo período, Vênus e Urano estão em trígono.

Dessa vez o bom senso prevalece, mas ultimamente anda raro isso acontecer natural e normalmente. Porém, dessa vez o bom senso prevalece e sua infinita virtude consiste em promover benefícios ao maior número possível de pessoas.

Se você quiser aproveitar essa onda, conduza os negócios em que estiver envolvido, sejam esses grandes ou pequenos, pessoais ou corporativos, a esse patamar de complexidade em que se contemplam e aceitam as diferenças concorrentes, mas com plena criatividade se tenta fazer com que convivam da melhor forma possível.

Assim nossa humanidade demonstra que só uma parcela de sua espécie continua brutal, porque outra boa parcela, que dá sinais de crescimento todos os dias, se dedica a experimentar uma onda colaborativa e de assistência mutua que ainda pode parecer tímida demais aos nossos anseios por um mundo justo, belo e verdadeiro, mas é a semente que precisamos cuidar com todo carinho, independente de ver seus resultados durante nossas existências.

Provavelmente não estaremos mais aqui quando o mundo for belo, justo e verdadeiro, mas as futuras gerações, nossos descendentes, merecem herdar um ambiente melhor, o qual eles melhorarão também, seguindo nossos exemplos.