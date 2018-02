Novo patamar de prosperidade

Às 5h12 de sábado 17-5-14 a Lua que míngua ingressou em Capricórnio e está em sextil com Netuno, quadratura com Marte, conjunção com Plutão, quadratura com Urano e Vênus, oposição a Júpiter, sextil com Saturno e trígono com Sol até 4h02 de segunda-feira 19-5-14, horário de Brasília. No mesmo período, Vênus e Júpiter estão em quadratura.

Agora é conveniente que detenhas tua imaginação, que detenhas tuas viagens abstratas, que refreies teu idealismo e te dediques a fazer algo concreto para aproximar teus ideais da vida cotidiana.

E se isso acontece em pleno final de semana, pior para ele! Quem manda seguir à risca a agenda da civilização? Este é um final de semana bom para trabalhar e não para descansar.

Do alto de teus poderes, contempla a vida que criaste para ti. E se logo começas a afirmar que não tens poder nenhum, faze a contabilidade. Tens cinco sentidos para não apenas perceber o mundo como para também intervir nesse, como utilizas esses poderes? Tens um corpo que se movimenta com o uso ou não de instrumentos, pois cada máquina que utilizas para te movimentar é uma extensão de teu corpo. É ou não é um poder esse aí?

A lista de poderes é imensa, por que será que sempre ficas aí pensando que tua presença é desprovida de poder e que esse seria exclusividade de outras pessoas? É que associas poder a recursos materiais, isso é um equívoco.

Então, uma vez assim, com a alma esclarecida, do alto de teus poderes, contempla a vida que criaste para ti.

Na ânsia de prosperar e ter uma existência de qualidade chegaste até aqui. Observas que isso é bom, mas que também te pesa, pois te obriga a gastar tempo para administrar essa realidade, tanto que não te sobra ânimo para continuar fazendo coisas outras que, imaginas, seriam mais interessantes.

Assim, o lugar em que te encontras é, ao mesmo tempo, o paraíso do teu regozijo e o inferno de tua decepção.

Não importa! Olha além, e provavelmente constatarás que teus semelhantes estão na mesma situação e que essa será superada quando todos começarem a estabelecer conexões entre si.

Então começará a atividade política, com perdão da palavra, que não é um exercício profissional, mas de cidadania. A atividade política que leva todas as pessoas a prosperarem por se conectarem entre si e buscarem prosperar, não mais como uma atividade individual, mas da sociedade como um todo.

Está tudo pronto para ingressares nessa dimensão que multiplicará tua prosperidade.