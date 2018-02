Às 0h55 de quinta-feira 7-7-11 a Lua quarto crescente ingressou em Libra e permanece em quadratura com Plutão até 11h06, horário de Brasília. No mesmo período, Júpiter e Plutão estão em trígono.

Um novo ciclo de riquezas começa agora mesmo aqui na Terra e por isso ninguém deve surpreender-se com as revoltas e simultânea decadência do mundo atual, que resiste bravamente a deixar que o poder lhe escape das mãos.

Um novo ciclo de riquezas distribuídas com mais justiça, mas não aquela que apregoam da boca para fora os marqueteiros oficiais, porém, a que destrua, sim destrua! a injustiça do sistema bancário atual, sempre tratado com deferência enquanto ele mesmo extorque o povo e lhe provoca miséria. Não é estranho que quando um banco esteja à beira da falência receba toda ajuda enquanto um microempresário mergulhe no desespero e lhe sejam tirados os poucos ben que possua? Estranho não, absolutamente injusto!

O que acontece na Grécia é um petisco da tendência da atualidade, uma amostra perfeita da injustiça, o Estado e os Bancos, com ineficiência administrativa e corrupção provocaram miséria. Quem vai pagar a conta? O povo! Pelo menos por lá as pessoas se revoltam…

Um novo ciclo de riquezas está em andamento, graças ao mundo divino!

Próximo boletim será publicado às 11h06 de 7/7/11