Novo ciclo de reviravoltas

Às 3h50 de terça-feira 13-9-11 a Lua CHEIA ingressou em Áries e está em conjunção com Urano e quadratura com Plutão até 13h38, horário de Brasília.

Cada ingresso da Lua no signo de Áries é um novo convite para você executar as reviravoltas pertinentes e, através desse tipo de atitude, agregar benefícios ao processo de transformação do mundo civilizado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mudanças bruscas são necessárias e urgentes, porque o mundo civilizado está caindo sob o próprio peso de sua inutilidade. Você saberá mais do que ninguém como esse estado de coisas afeta sua intimidade, seus negócios, sua família e tudo o mais.

Ficar parado esperando ver para onde o vento vai soprar não seria uma atitude condizente com a necessidade atual; quem assim se comportar só verá desmoronamento, o tal do Apocalipse.

Porém, quem tomar a iniciativa e fizer suas próprias e particulares reviravoltas a despeito de não entender como isso poderia agregar algo positivo ao mundo, em pouco tempo perceberá que acontece uma integração misteriosa, porém absolutamente real.

Este é um seletivo fim de mundo; ao seu lado você poderá testemunhar choro e ranger de dentes enquanto que dentro de sua casa experimentará a glória de um panorama luminoso. Ou vice-versa.

Próximo boletim será publicado às 13h38 de 13/9/11